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皇太子殿下、山形の高校を視察される

　編集局 　2018/11/08　 写真皇室　


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皇太子殿下は山形県立上山明新館高校の加工室で、ヨーグルトを作る生徒に話し掛けられた＝７日午後、山形県上山市（代表撮影）

　皇太子殿下は７日午後、第２１回全国農業担い手サミット出席などのため新幹線で山形県入りし、上山市の県立上山明新館高校を視察された。同校は、農業高校と普通高校が統合してできた県内最大規模の公立高校。

　皇太子殿下は、生徒がシクラメンの葉を整えたり、ヨーグルトを作ったりする作業を御見学。生徒に「有意義な生活を送ってください」などと話された。

　皇太子殿下は８日午後に山形市で開催される農業担い手サミットの開会式に出席し、同日帰京される。

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