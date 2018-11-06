文化勲章受章者ら招き茶会　両陛下

編集局 2018/11/06 写真｜皇室

天皇、皇后両陛下は５日午後、文化勲章受章者と文化功労者を皇居・宮殿に招き、茶会を開かれた。

文化勲章受章者は劇作家で評論家の山崎正和氏（８４）や陶芸家の今井政之氏（８７）ら４人、文化功労者は作家の阿刀田高氏（８３）、高樹のぶ子氏（７２）ら１６人が参加。天皇陛下は「皆さんが努力を重ね、学問、芸術の分野で大きな成果を収められたことを誠に喜ばしく思います」と述べられた。

茶会には皇太子殿下御夫妻と秋篠宮殿下御夫妻も出席された。