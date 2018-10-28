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両陛下、林業大学校を御視察

　編集局 　2018/10/28　 写真皇室　


　天皇、皇后両陛下は２７日、第３８回全国豊かな海づくり大会御出席のため、空路で高知県入りし、香美市の県立林業大学校を視察された。

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天皇、皇后両陛下は高知県立林業大学校の実習を^視察された＝２７日午後、高知県香美市（代表撮影）

　県土に占める森林率が８４％と日本一である高知県の林業を担う人材育成のため、２０１５年に県立林業学校として開校。今年４月に専攻課程を加え、林業大学校として本格開校した。

　両陛下は、木造設計コースに在籍する２０～６４歳の学生７人が二手に分かれ、道の駅の模型作りに取り組む様子を熱心に見学された。天皇陛下は「これからも良い物を作ってくださいね」と話されていた。

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