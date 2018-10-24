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両陛下が記念レセプションに

　編集局 　2018/10/24　 写真皇室　


世界文化賞

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天皇、皇后両陛下は「第３０回高松宮殿下記念世界文化賞」の３０周年記念レセプションでリッカルド・ムーティ氏（右から２人目）と懇談された＝２３日午前、東京都港区（代表撮影）

　天皇、皇后両陛下は２３日午前、東京都港区のホテルオークラ東京で開かれた高松宮殿下記念世界文化賞３０周年記念レセプションに出席された。主催する日本美術協会総裁の常陸宮殿下と同妃華子殿下も同席された。

　レセプションには、フランスの女優カトリーヌ・ドヌーブさん（７５）やイタリアの指揮者リッカルド・ムーティさん（７７）ら、今年の受賞者らが参加。両陛下と常陸宮殿下御夫妻は一人ひとりと握手を交わし、笑顔で懇談された。

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