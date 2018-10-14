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皇太子殿下、開会式に

　編集局 　2018/10/14　 写真皇室　


障害者スポーツ大会

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皇太子殿下は第１８回全国障害者スポーツ大会の開会式に出席された＝１３日午前、福井市の福井県営陸上競技場

　皇太子殿下は１３日午前、福井市の福井県営陸上競技場（愛称「９・９８スタジアム」）で行われた第１８回全国障害者スポーツ大会の開会式に出席された。

　皇太子殿下は「選手同士はもちろん、たくさんのボランティアの方々や、福井県の皆さんと出会い、素晴らしい思い出をつくってください」とあいさつ。「皆さんの中から、２年後の東京パラリンピックにおいて活躍される選手が数多く誕生することを期待しております」などと述べ、締めくくられた。

　皇太子殿下は同日午後、同県勝山市で知的障害者らによる男女のバスケットボールの試合を観戦された。

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