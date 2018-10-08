世界日報 Web版

ホーム > 写真 > 天皇陛下、障害者の和太鼓大会に

天皇陛下、障害者の和太鼓大会に

　編集局 　2018/10/08　 写真皇室　


800

天皇陛下は第２０回日本太鼓全国障害者大会で参加者と交流された＝７日午後、東京都文京区の文京シビックホール（代表撮影）

　天皇陛下は７日、東京都文京区の文京シビックホールで行われた第２０回日本太鼓全国障害者大会に出席された。障害者が和太鼓演奏を披露する大会で、皇后陛下が２００３年の第５回大会から５年ごとに出席。今回はお二人で出席する予定だったが、皇后陛下はせきを伴う風邪の症状があり取りやめられた。

　陛下は静岡、石川、大阪、岐阜各府県のチームの力強い演奏を鑑賞し、拍手を送られた。帰り際には出演者らと懇談。「太鼓、面白いですか」「みんなでやるから楽しくできるでしょうね」などと声を掛けて回り、車いす姿の障害者の手を握られた。

写真のほかの記事

皇室のほかの記事