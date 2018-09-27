皇太子殿下御夫妻、被災者お見舞い

編集局 2018/9/27 写真｜皇室

昨年の九州北部豪雨

福岡県を訪問中の皇太子殿下御夫妻は２６日午前、昨年７月の九州北部豪雨で被害を受けた同県朝倉市を訪れ、被災者をお見舞いされた。

御夫妻は午前１１時ごろ、朝倉市の応急仮設住宅「林田団地」に到着。家屋が全壊した被災者の夫婦に対し、皇太子殿下は「ご家族は大丈夫ですか」、雅子さまは「大変でしたね。大事になさってください」などと話し掛けられた。

昨年７月の豪雨では、福岡、大分両県で河川の氾濫や山間部での土砂崩れが相次いで発生し、大きな被害が出た。福岡県では朝倉市と隣の東峰村を中心に３７人が死亡、２人が行方不明となっている。