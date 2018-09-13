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陛下、最後の稲刈り

　編集局 　2018/9/13　 写真皇室　


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天皇陛下は稲刈りをされた＝１２日午後、皇居内（宮内庁提供）

　天皇陛下は１２日午後、皇居内の生物学研究所脇の水田で、在位中最後となる恒例の稲刈りをされた。来年４月末の退位後、皇居での稲作は新天皇となる皇太子殿下に引き継がれる。

　グレーの開襟シャツにズボンをはいた陛下は、５月に自ら植えたもち米のマンゲツモチと、うるち米のニホンマサリの計１００株を鎌で丁寧に刈り取られた。

　宮内庁によると、今年の作柄は平年並み。収穫した米は秋に宮中祭祀（さいし）の新嘗祭などに使われる。

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