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皇后陛下がピアノ演奏

　編集局 　2018/8/28　 写真皇室　


陛下と草津で御静養

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皇后陛下は、「第３９回草津夏期国際音楽アカデミー＆フェスティヴァル」のワークショップで、ホルン奏者のカテジナ・ヤヴールコヴァーさんとピアノで協演された＝２７日午後、群馬県草津町

　静養中の天皇、皇后両陛下は２７日、長野県軽井沢町から群馬県草津町に滞在先を移し、同町で開催されている「第３９回草津夏期国際音楽アカデミー＆フェスティヴァル」のコンサートを鑑賞された。

　皇后陛下は、コンサートに先立ち行われたワークショップに参加され、国際的なホルン奏者のカテジナ・ヤヴールコヴァーさんと、サンサーンス作曲の「白鳥」をピアノで協演。何度も熱心に弾いた後、ヤヴールコヴァーさんに「きれいな音ね」などと笑顔で話し掛けられた。

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