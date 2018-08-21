両陛下、退位前最後の国際学会

編集局 2018/8/21 写真｜皇室

天皇、皇后両陛下は２０日、東京都文京区の東京大安田講堂を訪れ、国際生産工学アカデミー第６８回総会開会式に出席された。

天皇陛下は学術振興のため、１９９５年から毎年、国内で開催される国際学会の開会式などに出席されてきた。来年４月末の退位を控え、恒例の国際学会出席は今年が最後となる。

同アカデミーは各国から生産工学分野の研究者らが集まる国際会議で、開会式には約５００人が参加した。両陛下は続いて開かれたレセプションにも出席され、関係者約４０人と和やかに懇談。天皇陛下は海外からの出席者に「良い滞在になるよう願っています」などと声を掛けられた。