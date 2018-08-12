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両陛下に御あいさつ　愛子殿下、英留学終え

　編集局 　2018/8/12　 写真皇室　


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皇太子殿下御一家が愛子さまの帰国あいさつのため、皇居に入られた＝１１日午後、皇居・半蔵門

　皇太子殿下御夫妻の長女愛子殿下(１６)学習院女子高等科２年は１１日午後、御夫妻とともに皇居・御所を訪れ、天皇、皇后両陛下に英国への短期留学を終えたことのあいさつをされた。

　愛子さまは午後４時ごろ、御夫妻と同じ車で半蔵門から皇居に入り、集まった人に笑顔で手を振られた。これに先立ち同日午前には、皇居の宮中三殿を参拝された。

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