世界日報 Web版

ホーム > 写真 > 皇后陛下、アジア婦人友好会創立50年祝賀会に

皇后陛下、アジア婦人友好会創立50年祝賀会に

　編集局 　2018/6/30　 写真皇室　


　皇后陛下は２９日午前、東京都港区のホテルで開かれた「アジア婦人友好会」の創立５０周年記念祝賀会に出席された。

800

皇后陛下は「アジア婦人友好会」の創立５０周年記念祝賀会で和太鼓演奏を鑑賞された＝２９日午前、東京都港区（代表撮影）

　同会はアジア・大洋州諸国間の親善を目的に１９６８年に設立。毎年チャリティーバザーを開き、収益金は各国の福祉や災害援助に充てられている。

　この日の祝賀会には各国の駐日大使夫妻や安倍晋三首相の昭恵夫人らが出席。皇后陛下は和服姿で参加し、太鼓演奏や獅子舞の踊りに拍手を送られた。

　皇后陛下は９８年の創立３０周年記念式典にも出席されている。

写真のほかの記事

皇室のほかの記事