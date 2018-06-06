秋篠宮殿下御夫妻、ハワイ・オアフ島に

編集局 2018/6/06 写真｜皇室

えひめ丸慰霊碑で献花される

【ホノルル時事】秋篠宮殿下御夫妻は４日午前（日本時間５日午前）、民間機で米ハワイ州オアフ島のホノルルに到着された。

御夫妻は、第２次世界大戦や朝鮮、ベトナム戦争で戦死した軍人らが眠る国立太平洋記念墓地で黙とうした後、かつて日系人が多く住んでいた地区にある日本人墓地を御訪問。２００１年にオアフ島沖で米原子力潜水艦に衝突され、生徒ら９人が犠牲となった愛媛県立宇和島水産高校の実習船「えひめ丸」の慰霊碑でも献花された。