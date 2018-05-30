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両陛下、古式馬術を御観戦　皇居の馬場で

　編集局 　2018/5/30　 写真皇室　


　天皇、皇后両陛下は２９日午前、皇居内の埒（らち）馬場で、古式馬術の「打毬（だきゅう）」を観戦された。皇太子殿下と秋篠宮殿下御夫妻も同席された。

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天皇、皇后両陛下と皇太子殿下、秋篠宮殿下御夫妻は古式馬術の「打毬（だきゅう）」を観戦された＝２９日午前、皇居の埒（らち）馬場（代表撮影）

　打毬は白と赤の２組に分かれた選手が網の付いた棒で毬（たま）をすくい、的に投げ入れる競技。欧州のポロ競技と起源が同じとされ、宮内庁車馬課主馬（しゅめ）班が伝承している。両陛下は熱戦を見守り、拍手を送られた。

　宮内庁によると、若い頃から打毬をプレーしてきた両陛下の意向も踏まえ、この日は毬をめぐる醍醐味（だいごみ）のある攻防が行われるようルールが変更された。

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