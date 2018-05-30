両陛下、古式馬術を御観戦　皇居の馬場で

編集局 2018/5/30 写真｜皇室

天皇、皇后両陛下は２９日午前、皇居内の埒（らち）馬場で、古式馬術の「打毬（だきゅう）」を観戦された。皇太子殿下と秋篠宮殿下御夫妻も同席された。

打毬は白と赤の２組に分かれた選手が網の付いた棒で毬（たま）をすくい、的に投げ入れる競技。欧州のポロ競技と起源が同じとされ、宮内庁車馬課主馬（しゅめ）班が伝承している。両陛下は熱戦を見守り、拍手を送られた。

宮内庁によると、若い頃から打毬をプレーしてきた両陛下の意向も踏まえ、この日は毬をめぐる醍醐味（だいごみ）のある攻防が行われるようルールが変更された。