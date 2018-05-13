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秋篠宮殿下御夫妻、「みどりの感謝祭」に

　編集局 　2018/5/13　 写真皇室　


　秋篠宮殿下御夫妻は１２日午前、東京都千代田区のイイノホールで開催された第２８回森と花の祭典「みどりの感謝祭」式典に出席された。

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秋篠宮殿下御夫妻が「みどりの感謝祭」式典で小学生から花束を贈られ、お言葉を掛けられた＝１２日午前、東京都千代田区

　感謝祭の名誉総裁を務められる秋篠宮殿下は、「私たち一人ひとりが自然とのふれあいを通じてその恩恵に感謝し、緑の大切さを改めて認識することが求められております」とあいさつ。式の前には紀子殿下とともに、長年緑化活動に取り組んだ「みどりの文化賞」受賞者らにお祝いの言葉をかけられた。

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