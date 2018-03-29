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両陛下、日本最西端の碑御訪問

　編集局 　2018/3/29　 写真皇室　


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　天皇、皇后両陛下は２８日、初めて沖縄・与那国島を訪問された。日本最西端の碑が立つ「西崎（いりざき）」では１１１キロ先にある台湾の方を眺められ、強い日差しに皇后陛下が天皇陛下に日傘を差し掛けた。

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