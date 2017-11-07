両陛下、文化勲章受章者らと茶会－皇居

編集局 2017/11/07 写真｜皇室

天皇、皇后両陛下は６日午後、今年度の文化勲章受章者と文化功労者を皇居・宮殿に招き、茶会を開かれた。

東京理科大の藤嶋昭学長(７５)ら受章者４人と、デザイナーのコシノジュンコさん(７８)や歌舞伎俳優の中村吉右衛門さん(７３)ら文化功労者１３人が出席。松原謙一・大阪大名誉教授(８３)ら３人は欠席した。

天皇陛下は受章者らに「おめでとう」と声を掛けて回られ、文化功労者らには「皆さんが努力を重ね、学問、芸術、スポーツの分野で大きな成果を収められたことを誠にうれしく思います」と述べられた。茶会には皇太子殿下御夫妻、秋篠宮殿下御夫妻が同席された。