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皇太子殿下御夫妻農業サミットに

　編集局 　2017/10/25　 写真皇室　


　皇太子殿下御夫妻は２４日午後、高知市で開かれた第２０回全国農業担い手サミットの開会式に出席された。

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皇太子殿下御夫妻は「第２０回全国農業担い手サミットｉｎこうち」に出席された＝２４日午後、高知市の高知県立春野総合運動公園

　皇太子殿下は「皆さんが地域のリーダーとして、農業・農村の発展に日頃から意欲的に取り組まれていることを大変心強く感じます」などと御あいさつ。開会式には全国から農業者ら約１８００人が参加し、表彰式も行われた。

　御夫妻は同日夕、空路で帰京された。

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