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天皇陛下、ミクロネシア大統領と御会見

　編集局 　2017/10/24　 写真皇室　


　天皇陛下は２３日、来日中のミクロネシアのクリスチャン大統領と皇居・御所で会見された。

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天皇陛下はミクロネシアのクリスチャン大統領と会見された＝２３日午前、皇居・御所（代表撮影）

　宮内庁によると、大統領は日本の今までの支援に謝意を示し、最近多くの若者が日本に留学し、日本語などの勉強をしていると発言。陛下は「両国の若い世代においても親しい関係が育ってきていることを喜ばしく思います」と述べられた。

　大統領は「陛下または皇族の方にぜひともミクロネシアを御訪問いただきたい」とも述べたという。

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