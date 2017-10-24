天皇陛下、ミクロネシア大統領と御会見

編集局 2017/10/24 写真｜皇室

天皇陛下は２３日、来日中のミクロネシアのクリスチャン大統領と皇居・御所で会見された。

宮内庁によると、大統領は日本の今までの支援に謝意を示し、最近多くの若者が日本に留学し、日本語などの勉強をしていると発言。陛下は「両国の若い世代においても親しい関係が育ってきていることを喜ばしく思います」と述べられた。

大統領は「陛下または皇族の方にぜひともミクロネシアを御訪問いただきたい」とも述べたという。