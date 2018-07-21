韓鶴子総裁、西日本豪雨で２０００万円を寄付

編集局 2018/7/21 ｅｔｃ [ローカル]

世界平和統一家庭連合（家庭連合）は２０日、西日本豪雨の被災者支援と被災地復興のために、同連合の韓鶴子総裁が日本赤十字社（東京・港区）に２０００万円を寄付したことを明らかにした。同連合の徳野英治会長が同日午後、代理として、日本赤十字社を訪問し、ボランティア活動推進室の大野博敬室長に目録を手渡した。

徳野会長は「韓総裁が豪雨被害を大変心配され寄付された」と大野室長に伝えた。また、同連合平和ボランティア隊「Ｕ Ｐｅａｃｅ」が１６日から、岡山県倉敷市真備町で支援活動を行っていることや、今後は広島県でも活動することなどを説明した。