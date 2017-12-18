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波紋呼ぶ「性的」中傷ツイート

　キャサリン・パーカー 　2017/12/18　 コラム北米・中南米　


キャサリン・パーカー

米コラムニスト　キャサリン・パーカー

　「地獄の特別な場所」は、このところ話題に上ることが多く、ひどく込み合っている。


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